『エバニュー(EVERNEW) 公認集団用とびなわ 10m EKD321【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 05時 12分に出品され03月08日 05時 12分に終了予定です。即決価格は8,398円に設定されています。現在566件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「エバニュー(EVERNEW)」より引用"
【商品名】
エバニュー(EVERNEW) 公認集団用とびなわ 10m EKD321
【商品説明】
・ロープサイズ=直径1cm×長さ10m自重=945g材質=ロープ:ポリプロピレン+PVC、グリップ:アルミ(グリップクッション付)グリップ部68cm収納袋付使用人数目安=小人:12~15人、大人:8~10人ROC日本レクリエーション協会公認
【サイズ】
高さ : 10.00 cm
横幅 : 10.00 cm
奥行 : 75.00 cm
重量 : 1.10 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8398円
566 入札履歴
終了
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