『KATO HOゲージ HV-21 HOユニトラック3灯式自動信号機Sセット 3-131 鉄道模型用品【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月17日 19時 09分に出品され05月17日 19時 09分に終了予定です。即決価格は8,394円に設定されています。現在156件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
KATO HOゲージ HV-21 HOユニトラック3灯式自動信号機Sセット 3-131 鉄道模型用品
【商品説明】
・対象年齢 :8才以上
【サイズ】
高さ : 8.40 cm
横幅 : 25.80 cm
奥行 : 36.90 cm
重量 : 470.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
KATO Nゲージ 100系 新幹線 グランドひかり 増結 6両セット 10-355 鉄道模型 電車
¥ 8394
KATO Nゲージ EF81 トワイライトエクスプレス色 3066-2 鉄道模型 電気機関車
¥ 8393
1:48 J10 輸送戦闘機モデルベース飾りお土産航空記念レトロ戦闘機モデルミニチュアおもちゃ家庭用
¥ 8393
カトー 10-1270 E233系3000番台 東海道線・上野東京ライン5両付属セット
¥ 8393
グリーンマックス Nゲージ 1016T 国鉄キハ23形 (一般色) 2輌トータル (塗装済車両キット)
¥ 8393
TOMIX Nゲージ EF81-400 JR九州仕様 赤2号 9155 鉄道模型 電気機関車
¥ 8393
グリーンマックス Nゲージ JRキハ110形 200番代・飯山線の四季ラッピング 1両単品 動力無し 50589 鉄道模型 電車
¥ 8393
TOMIX Nゲージ EF81-400 JR九州仕様 赤2号 9155 鉄道模型 電気機関車
¥ 8393
Faller HO Diesel fuel facility 120157
¥ 8393
TOMIX Nゲージ JR E129 100系 基本セット 98475 鉄道模型 電車
¥ 8393
KATO Nゲージ 100系 新幹線 グランドひかり 増結 6両セット 10-355 鉄道模型 電車
¥ 8393
KATO Nゲージ 特別車両 4935-1 鉄道模型 電車
¥ 8392
ロクハン Zゲージ T012-4 DE10 1500番台 A寒地形 JR貨物 新A更新色
¥ 8392
TOMIX HOゲージ オハネ17形 電気暖房・茶色 HO-5020 鉄道模型 客車
¥ 8392
BRIO レールウェイ シティトランスポートセット 33139
¥ 8392
TOMIX Nゲージ E233-1000系 京浜東北線 増結4両セットII 92350 鉄道模型 電車
¥ 8392
KATO Nゲージ 10-1697 N700S 新幹線 のぞみ 基本セット 4両 鉄道模型 電車
¥ 8392
プラレール 連結E6系こまち&トミカアーチ踏切セット NEWメカボックス仕様
¥ 8392
落札価格8394円
156 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！