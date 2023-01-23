『【国内未発売】TSS1113TOISS トイス レッドトラックジャケット【サッカー/トイス/ネイマール/NEYMAR/ブラジル代表】【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 09時 41分に出品され03月03日 09時 41分に終了予定です。即決価格は8,393円に設定されています。現在840件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ※メーカー発注商品になります。お届けまでに約１週間ほどかかります。ご了承くださいませ。





商品説明

南米ブラジルのサッカーブランド「トイス」取り扱い開始！

トイス=家族というブランドコンセプトのアイテムは大注目です！

TOISSのレッドシリーズのトラックジャケットです。

目立ち度MAXな赤に白い肩ラインが映えるデザインで、後ろ腰部分にtoissロゴが入ったお洒落なジャケット。

サイドポケット付きで便利なストリートブランドTOISSのアウターです。



商品仕様

素材：ポリエステル93%、ポリウレタン7%



サイズ詳細

S(P)サイズ：着丈67cm x 身幅57cm

Mサイズ：着72cm x 身幅56cm

L(G)サイズ：着丈76cm x 身幅59cm

※インポートになります。



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