『鋏正宗 植木屋鋏 青紙 ネジ 150mm No.205【2024年最新】 』はヤフオクでから05月03日 07時 10分に出品され05月03日 07時 10分に終了予定です。即決価格は8,387円に設定されています。現在894件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ガーデニング・農園等、幅広い用途にお使いいただけます。



【刃渡】150mm

【材質】安来鋼青紙

【仕様】ネジ式（7mm）、ユルミ止めナット付、裏すき



【鋏正宗 植木屋鋏 青紙 ネジ 150mm No.205】

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吉岡刃物製作所