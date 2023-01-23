『Working Stiffs: Occupational Portraits in the Age of Tintypes【お歳暮】』はヤフオクでから03月26日 13時 04分に出品され03月26日 13時 04分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在968件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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|商品名
|Working Stiffs: Occupational Portraits in the Age of Tintypes
|ブランド名
|商品コメント
|Used Book in Good Condition
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商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
9781588340672
商品コード
YS0000047439871925
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落札価格8386円
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