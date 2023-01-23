『オークリー レーダーEV XS パス ユースフィット サングラス 交換レンズ プリズム 102-746-007 OAKLEY RADAR EV XS PATH スポーツサングラス PRIZM SAPPHIRE【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 23時 26分に出品され03月30日 23時 26分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在474件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ブランド ： オークリー / OAKLEY
カテゴリー ： スポーツ サングラス 交換レンズ
型番 ： 102-746-007
モデル ： RADAR EV XS PATH / レーダーEV XS パス
レンズ/可視光線透過率/機能 ： PRIZM SAPPHIRE プリズムサファイア / 12% / UVカット
付属品 ： マイクロバック
備考 ： ユースフィットのフレームにのみ対応。
関連ワード ： ゴルフ 自転車 サイクリング サングラス 登山 ハイキング マラソン ジョギング ウォーキング ドライブ テニス フィッシング UV 紫外線 対策 れんず
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落札価格8386円
474 入札履歴
終了
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