『オークリー レーダーEV パス スタンダードフィット 交換レンズ プリズム 101-116-078 OAKLEY RADAR EV PATH スポーツサングラス PRIZM SNOW SAPPHIRE IRIDIUM【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 13時 08分に出品され03月25日 13時 08分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在230件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ブランド ： オークリー / OAKLEY



カテゴリー ： スポーツ サングラス 交換レンズ



型番 ： 101-116-078



モデル ： RADAR EV PATH / レーダーイーブイパス



レンズ/可視光線透過率/機能 ： PRIZM SNOW SAPPHIRE IRIDIUM プリズム / 13% / UVカット



付属品 ： マイクロバック



備考 ： RADAR EV（PATH/PITCH）アジアンフィット、スタンダードフィットどちらにも装着可能ですが、レンズシェイプはスタンダードフィットの形状になります。



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