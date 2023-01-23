『オークリー レーダーEV パス スタンダードフィット 交換レンズ プリズム 101-116-078 OAKLEY RADAR EV PATH スポーツサングラス PRIZM SNOW SAPPHIRE IRIDIUM【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 13時 08分に出品され03月25日 13時 08分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在230件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ブランド ： オークリー / OAKLEY
カテゴリー ： スポーツ サングラス 交換レンズ
型番 ： 101-116-078
モデル ： RADAR EV PATH / レーダーイーブイパス
レンズ/可視光線透過率/機能 ： PRIZM SNOW SAPPHIRE IRIDIUM プリズム / 13% / UVカット
付属品 ： マイクロバック
備考 ： RADAR EV（PATH/PITCH）アジアンフィット、スタンダードフィットどちらにも装着可能ですが、レンズシェイプはスタンダードフィットの形状になります。
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オークリー ジョウブレイカー サングラス 交換レンズ プリズム 101-111-021 OAKLEY JAWBREAKER スポーツサングラス PRIZM RUBY
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オークリー スポーツ サングラス 交換レンズ OAKLEY RADARLOCK PATH レーダーロックパス PRIZM RUBY 101-118-021 プリズム
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オークリー レーダーロックパス サングラス 交換レンズ ランニング ロードバイク プリズム 101-118-007 OAKLEY RADARLOCK PATH スポーツサングラス PRIZM ROAD
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¥ 8386
落札価格8386円
230 入札履歴
終了
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