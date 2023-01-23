美顔器 父の日 超音波毛穴清浄 【 美ルル NEWクラッシィ ブラック】 保湿 男性 メンズ belulu イオン導入 導出 毛穴ケア 黒ずみ ギフト 正規品 1年間保証付【2024年最新】

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セット内容
belulu classy 本体
USB式アダプター
USBケーブル
保証書つき取扱説明書
製品仕様
H(高さ)：180mm
W(幅)：45mm(ヘッド部分)
D(厚さ)：35mm(ボディ部分)
重さ：100g
定格電圧：5V/0.5A
充電池：リチウムイオンバッテリー
電源：USBアダプター
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落札価格8386円
174 入札履歴
終了
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