『電動剪定バサミ 切断直径30mm 枝切ばさみ 枝切りバサミ マキタ 18Vバッテリー対応 充電式 剪定鋏 枝切り コードレス 軽量 女性 庭木 園芸 送料無料【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 22時 43分に出品され04月08日 22時 43分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在67件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サイズ：12*29ｃｍ
【ハイパワーで簡単に切断可能】剪定径：30mm。強力なパワーを備えており、損傷することなく直径30mm以内の木を簡単に切断できます。その上、充電式のコードレス設計なので、場所を選ばず、様々なシーンで大活躍です。
【SK5ブレード】
このコードレス剪定鋏はSK5高炭素鋼から鍛造され、湾曲したデザインと組み合わせることで、木の枝を滑らかできれいに切断できます。4速調整， 30 mmの枝を簡単にカットできます。
【ポータブルで軽量】
せんていばさみそのポータブル設計により、ユーザーはさまざまな条件で柔軟に操作できます。力はいらない！女性も簡単です。
【安全保護】
15秒以上何もしないと自動的にスリープ状態になり、緑色の表示灯が消灯します。現時点では、トリガーの電動ハサミを押しても機能しないため、事故による怪我を防ぐことができます。
【幅広い用途と保証】
この電気剪定ばさみは、あらゆる種類の庭園、公園、農場、大規模な牧草地、果樹園、温室に幅広く使用でき、ブドウ、桜、リンゴの木などを切断できます。商品に問題があった場合は、弊社までご連絡いただき、迅速に対
電動剪定ばさみ 電気剪定ばさみ バッテリー付き 枝切ばさみ 枝切りはさみ 枝切り鋏 バサミ 充電式 コードレス 剪定鋏 マキタ18Vバッテリー対応 切断枝径30mm
¥ 8386
電動剪定ばさみ 剪定バサミ 充電式 剪定鋏 コードレス 切断直径30mm 軽量 女性 庭木/枝切り/果樹用 園芸用 剪定用具 盆栽【バッテリー充電器別売】
¥ 8386
剪定ばさみ 電動剪定バサミ マキタ18Vバッテリー対応 電動ハサミ 本体のみ 切断直径30mm 庭木 枝切り ガーデニング 果樹用0.65kg【バッテリー充電器別売】
¥ 8386
電動 剪定ばさみ 剪定バサミ 充電式 マキタ18vバッテリー対応 コードレス 切断直径30mm 軽量 女性 庭木 果樹用 園芸用 剪定用具 園芸ガーデンツール 2022進化版
¥ 8386
電動 剪定ばさみ 剪定バサミ 充電式 コードレス マキタ 18Vバッテリー対応 切断直径30mm 枝切ばさみ 枝切りバサミ 剪定鋏 軽量 女性 庭木 枝切り 園芸
¥ 8386
Opinel オピネル 折りたたみプルーニングナイフ #10 ガーデニング用
¥ 8386
充電式剪定ばさみ 電動 剪定バサミ 枝切ばさみ 枝切りバサミ 本体のみ マキタ18Vバッテリー対応 剪定鋏 コードレス 切断直径30mm 軽量 女性 庭木 枝切り 園芸
¥ 8386
剪定ばさみ 電動剪定バサミ 電動ハサミ 本体のみ マキタ18Vバッテリー対応 切断直径30mm 庭木 枝切り ガーデニング 果樹用0.65kg【バッテリー充電器別売】
¥ 8386
剪定ばさみ 電動剪定バサミ 電動ハサミ 本体のみ マキタ18Vバッテリー対応 切断直径30mm 庭木 枝切り ガーデニング 果樹用0.65kg【バッテリー充電器別売】
¥ 8386
電動 剪定ばさみ 剪定バサミ 充電式 コードレス マキタ 18Vバッテリー対応 切断直径30mm 枝切ばさみ 枝切りバサミ 剪定鋏 軽量 女性 庭木 枝切り 園芸
¥ 8386
太枝切り鋏 植木 剪定用 ニシガキ 太丸 伸縮3段 太枝切鋏 送料B
¥ 8386
2022進化版 電動 剪定ばさみ 剪定バサミ 充電式 マキタ18バッテリー対応 コードレス 切断直径30mm 軽量 女性 庭木/果樹用 園芸用 剪定用具 園芸ガーデンツール
¥ 8386
剪定ばさみ 電動 剪定バサミ マキタバッテリー互換対応 電動ハサミ 枝切ばさみ 枝切り鋏 切断直径30mm 庭木 軽量 園芸用 ガーデニング おすすめ【本体のみ】
¥ 8386
12月22日迄 剪定ばさみ 鋏 バサミ 園芸鋏 高級 盆栽 枝切り 植木ハサミ 造園 生け花 生垣 日本製 幹日本一 V-1型 金止 180mm（メール便対応・対象商品同梱可）
¥ 8386
剪定バサミ 枝切ばさみ 充電式剪定 ばさみ 電動 剪定バサミ 枝切り鋏 バサミ 切断枝径30mm 軽量 マキタ 18Vバッテリー ガーデニング 盆栽 枝 園芸 本体のみ
¥ 8386
剪定ばさみ 電動剪定バサミ 電動ハサミ マキタ 18Vバッテリー対応 コードレス 切断直径30mm 収納ケース付き 庭木 枝切り ガーデニング 果樹用 園芸用
¥ 8386
SIS ET1208-201801 高枝健太郎くん 電動高枝切りチェンソー 簡単 らくらく 高い枝 軽々 太い枝 電動 ET1208-201801
¥ 8386
剪定ばさみ 電動剪定バサミ 電動ハサミ 本体のみ マキタ18Vバッテリー対応 切断直径30mm 庭木 枝切り ガーデニング 果樹用0.65kg【バッテリー充電器別売】
¥ 8386
落札価格8386円
67 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！