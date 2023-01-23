電動剪定バサミ 切断直径30mm 枝切ばさみ 枝切りバサミ マキタ 18Vバッテリー対応 充電式 剪定鋏 枝切り コードレス 軽量 女性 庭木 園芸 送料無料【2025年の人気アイテム】

商品情報

サイズ：12*29ｃｍ

【ハイパワーで簡単に切断可能】剪定径：30mm。強力なパワーを備えており、損傷することなく直径30mm以内の木を簡単に切断できます。その上、充電式のコードレス設計なので、場所を選ばず、様々なシーンで大活躍です。

【SK5ブレード】

このコードレス剪定鋏はSK5高炭素鋼から鍛造され、湾曲したデザインと組み合わせることで、木の枝を滑らかできれいに切断できます。4速調整， 30 mmの枝を簡単にカットできます。

【ポータブルで軽量】

せんていばさみそのポータブル設計により、ユーザーはさまざまな条件で柔軟に操作できます。力はいらない！女性も簡単です。

【安全保護】

15秒以上何もしないと自動的にスリープ状態になり、緑色の表示灯が消灯します。現時点では、トリガーの電動ハサミを押しても機能しないため、事故による怪我を防ぐことができます。

【幅広い用途と保証】

この電気剪定ばさみは、あらゆる種類の庭園、公園、農場、大規模な牧草地、果樹園、温室に幅広く使用でき、ブドウ、桜、リンゴの木などを切断できます。商品に問題があった場合は、弊社までご連絡いただき、迅速に対