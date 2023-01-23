『RAKU キャットタワー ねこタワー 多頭飼い 爪とぎ 麻紐 天然木製 据え置き型 キャットツリー 小部屋 組立て 運動不足解消 安定性抜群 幅広い台座【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 17時 44分に出品され03月19日 17時 44分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在386件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【高級感が溢れる天然木】松の木を採用して、強度や耐久性に優れているので、大きな猫ちゃんが遊んでも揺れにくいで安定性抜群です。魅了的な色合いで部屋にも馴染みやすいカラーです。布などをほぼ使用しない自然木なので、ネコの毛もほこりも溜まりにくく、掃除にも便利です。

【猫ちゃんが大好きな毛糸玉付き】猫の狩猟本能を掻き立てる毛糸玉があり、ネコちゃんと一緒に遊んで、運動不足ストレスを発散し愛猫との愛情を深めることができます。

【支柱の全身は丈夫な麻で包まれる】猫ちゃん達は余裕に爪とぎができます。麻製は丈夫で長持ちで、ホコリが出にくく清潔です。

【加厚した幅広い底座】幅広い底座と4ヶ所でしっかりと支える支柱は、安定性がアップされ、猫ちゃんの快適な運動と安全をしっかりと守ります。

【お休みができる隠れ家】大きい隠れ家での猫ちゃんパーソナルスペースを確保できます。柔らかいシートで寝心地がステキです。穴を出したおネコちゃんの顔を見?て、癒されます。