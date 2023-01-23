『香水 アクアディパルマ ACQUA DI PARMA ブルー メディテラネオ アランチャ ディ カプリ EDT SP 30ml 【メンズ レディース】 フレグランス【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 21時 43分に出品され03月27日 21時 43分に終了予定です。即決価格は8,378円に設定されています。現在274件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 for unisex

リラックスに最適な、オレンジのエッセンシャルオイルが香るオードトワレ。

ベルガモット、マンダリン、レモンとともに奏でるキャラメルが軽いアクセントを加えます。



トップ：オレンジ、シチリアマンダリン、ベルガモット、レモン

ミドル：プチグレン、カルダモン

ラスト：ムスク、キャラメル



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