『Beadsmith Voyager 作業ボードケース 収納とオーガナイザー ジュエリー作成用 トラベルケース ショルダーストラップ付き【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 02時 39分に出品され05月07日 02時 39分に終了予定です。即決価格は8,373円に設定されています。現在914件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Beadsmith Voyager 作業ボードケース 収納とオーガナイザー ジュエリー作成用 トラベルケース ショルダーストラップ付き
【商品説明】
・コンパートメント: 4つのメッシュセクションは、ビーズプロジェクト、探知、ストリング素材などを十分に収納できます。
・ツールスタッシュ: ゴムストラップでペンチ、ハサミ、小さな道具を安全に収納できます。 あなたの作品を作るために必要なものすべてをそろえています。
・ビーズ収納: 取り外し可能なチューブストレージセクションは、独立ビーズタワーに変わり、カラーファミリーをディスプレイして整理します。 64個のゴムループには、32 x 5インチのチューブ、64 x 2インチのチューブ、またはその両方をミックスできます。
・多用途: 開くと完全に平らに置き、作業エリアやスタジオで使用できます。 安全にファスナー
【サイズ】
高さ : 9.80 cm
横幅 : 25.50 cm
奥行 : 31.90 cm
重量 : 1.17 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
Beadsmith Voyager 作業ボードケース 収納とオーガナイザー ジュエリー作成用 トラベルケース ショルダーストラップ付き
¥ 8373
Beadsmith Voyager 作業ボードケース 収納とオーガナイザー ジュエリー作成用 トラベルケース ショルダーストラップ付き
¥ 8373
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落札価格8373円
914 入札履歴
終了
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