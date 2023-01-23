『Beadsmith Voyager 作業ボードケース 収納とオーガナイザー ジュエリー作成用 トラベルケース ショルダーストラップ付き【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 02時 39分に出品され05月07日 02時 39分に終了予定です。即決価格は8,373円に設定されています。現在914件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Beadsmith Voyager 作業ボードケース 収納とオーガナイザー ジュエリー作成用 トラベルケース ショルダーストラップ付き



【商品説明】

・コンパートメント: 4つのメッシュセクションは、ビーズプロジェクト、探知、ストリング素材などを十分に収納できます。

・ツールスタッシュ: ゴムストラップでペンチ、ハサミ、小さな道具を安全に収納できます。 あなたの作品を作るために必要なものすべてをそろえています。

・ビーズ収納: 取り外し可能なチューブストレージセクションは、独立ビーズタワーに変わり、カラーファミリーをディスプレイして整理します。 64個のゴムループには、32 x 5インチのチューブ、64 x 2インチのチューブ、またはその両方をミックスできます。

・多用途: 開くと完全に平らに置き、作業エリアやスタジオで使用できます。 安全にファスナー



【サイズ】

高さ : 9.80 cm

横幅 : 25.50 cm

奥行 : 31.90 cm

重量 : 1.17 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。