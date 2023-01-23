『Mandivaクラッチバッグ セカンドバッグ メンズ 結婚式 本革 ハンドバッグ 大容量 トップレザー (キャメル02)【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月26日 00時 53分に出品され04月26日 00時 53分に終了予定です。即決価格は8,373円に設定されています。現在805件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Mandivaクラッチバッグ セカンドバッグ メンズ 結婚式 本革 ハンドバッグ 大容量 トップレザー (キャメル02)



【商品説明】

・【こだわりの手作り】Mandiva本革クラッチバッグは、腕を持つ職人によって一つひとつ丁寧に作られ、高級感あふれる手作りの逸品です。本商品は「一般財団法人 日本皮革研究所」の試験成績報告書No.0657-1により天然牛皮（本革）との認定を受けております。手触りが良く、耐久性と耐摩耗性が抜群、本革ならではの品質を楽しめます。

・【ギフト対応】高級感のあるオリジナルギフトボックス付きなので、バレンタインデー、入学・卒業、就職祝い、父の日、お誕生日などに最適です。

・【大容量 収納力抜群】セパレート型収納設計、中身一目瞭然。これ１つでカード、スマートフォンや財布など必要な物全てを持ち歩けます。上品と高級感のあるデザインには



【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 10.00 cm

奥行 : 21.00 cm

重量 : 300.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

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