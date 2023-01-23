『Beautimira LED ミラー 洗面所 浴室鏡 洗面台 ledライト付 ３色調整可能 横掛け縦掛け可能 (35*50CM)【お歳暮】』はヤフオクでから05月01日 06時 44分に出品され05月01日 06時 44分に終了予定です。即決価格は8,350円に設定されています。現在326件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Beautimira LED ミラー 洗面所 浴室鏡 洗面台 ledライト付 ３色調整可能 横掛け縦掛け可能 (35*50CM)



【商品説明】

・LEDライトの光で、お肌を明るく照らし、影を作らず細部までチェックが可能に。

・LED照明で電気代を節約できて長寿命。飛散防止加工で割れてもガラス片が飛び散りにくくてより安全。5mm厚の無鉛鏡は歪みがなくキレイに明るく高精細にお客様を映します。

・ワンタッチでLEDライト照明と曇り止め機能をON/OFF! 長押しで照明明るさの調光も可能。次世代型のNew Techモダンワイドな壁掛け鏡です。

・洗面所・洗面台・化粧室・パウダールーム・リビング・美容サロン・高級ホテル・新築・リフォーム・リノベーション・DIYなど用途は様々です。

・高級ホテルのように豪華・おしゃれ・モダンな空間を演出する照明付き鏡です。



【サイズ】

高さ : 11.20 cm

横幅 : 45.60 cm

奥行 : 59.40 cm

重量 : 4.90 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。