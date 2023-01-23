『[ミキハウス ホットビスケッツ] ジャンパースカート 72-1801-821 (100cm， ブルー)【お歳暮】』はヤフオクでから03月07日 00時 36分に出品され03月07日 00時 36分に終了予定です。即決価格は8,350円に設定されています。現在311件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 素材: 先染サッカーストライプ(みかえし・肩紐裏)シャンブレー， 品質: 綿100%， 生産国: 中国