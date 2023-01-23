『セメント製 プランター 北欧 水抜き穴付き 通気性 シンプル 植木鉢 アイデア植木鉢 多肉ポット 円形 大型 オシャレ ストライプ 室内 おしゃれ 玄関 テーブル【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月24日 09時 03分に出品され03月24日 09時 03分に終了予定です。即決価格は8,348円に設定されています。現在192件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 この商品について







造形は独特：型破りなデザインを打ち破り、新しい視覚体験を与えます。



エッジの丸み：線が滑らかで、丸みがあり滑らかで、手触りが快適で繊細である。







デザイン性が高く、植物の美しさを引き立て。



屋内のインテリアのポイントにもなります。



すべての多肉植物、ハーブ、サボテン、小さな植物、花に適しています。



インテリアの雰囲気をそのままに、室内で植物を楽しみたい方におすすめです。



自然や園芸愛好者のご家族やお友達にプレゼントするのもいいです。



開店祝い、ハウスウォーミング、バースデーギフト、ウェディングギフトに最適です。







ご注意:



植物は含まれませんのでご注意ください。



製品のサイズはすべて手作業で測定すると1-2 CMの誤差がある可能性があります。受け取った実物を基準にしてください。



手作りにはわずかな瑕疵があり、完璧主義者は慎重に購入する。



撮影光線、ディスプレイ効果などの原因で色収差があるので、実物を基準にしてください！



材質：セメント