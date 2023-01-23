『スキーウェア レディース メンズ スノーボードウェア 中綿 サロペットパンツ 撥水 防風 防寒 厚手 スキー アウトドア スキーパンツ パンツ 冬 冬服【お歳暮】』はヤフオクでから04月17日 00時 49分に出品され04月17日 00時 49分に終了予定です。即決価格は8,346円に設定されています。現在812件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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SIZE:S/M/L/XL/2XL/3XL(お詳しくはサイズ表をご参考迄くださいませ。）



素材：ポリエステル混紡

中国製

※サイズはロット生産である為、1~3CMの誤差が生じる場合がございます。

※画像の商品はサンプルです。実際の商品と生産ロットによって色味、仕様、加工、サイズ、素材等が若干異なる場合がございます。