『寿工芸 寿工芸 クリスタル水槽 KC-600S(60×30×36cm)【お歳暮】』はヤフオクでから03月27日 17時 40分に出品され03月27日 17時 40分に終了予定です。即決価格は8,344円に設定されています。現在35件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

寿工芸 寿工芸 クリスタル水槽 KC-600S(60×30×36cm)



【商品説明】

・原産国:中国

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :30×60×36cm

・本体重量:6.2kg



【サイズ】

高さ : 32.50 cm

横幅 : 37.50 cm

奥行 : 70.50 cm

重量 : 6.52 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。