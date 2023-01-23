『バイヤー (BYER) アラガッシュプラスコット 12410058000000 6.3×17×97cm【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 19時 31分に出品され03月17日 19時 31分に終了予定です。即決価格は8,341円に設定されています。現在553件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
バイヤー (BYER) アラガッシュプラスコット 12410058000000 6.3×17×97cm
【商品説明】
・使用時サイズ : 76×20×193cm
・収納時サイズ : 6.3×17×97cm
・特徴 : 脚は収納時にキャリーハンドルとして使用可能、フレームにはエアクラフトアルミニウムを使用しており頑丈で、折り畳むことができコンパクトに収納可能、スプリングスチールレッグ4本により強テンションを保つことが可能、丈夫な450デニールポリエステル生地、スプリングスチールレッグの取り付けが容易で、セット時に手を痛めにくいソフトグリップ付き
・耐荷重 : 113kg
・重量 : 3.6kg
【サイズ】
高さ : 10.00 cm
横幅 : 19.00 cm
奥行 : 101.00 cm
重量 : 3.53 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8341円
553 入札履歴
終了
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