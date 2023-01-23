『コールマン(Coleman) シェード インスタントバイザーシェード? Ｍ オリーブ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 03時 39分に出品され03月09日 03時 39分に終了予定です。即決価格は8,341円に設定されています。現在380件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
コールマン(Coleman) シェード インスタントバイザーシェード? Ｍ オリーブ
【商品説明】
・コンパクト収納で移動や保管に便利
・選べる3段階高さ調節
・重量:約12kg
・開くだけの簡単組立式
・雨や日差しが入りにくいひさし型
【サイズ】
高さ : 22.00 cm
横幅 : 22.00 cm
奥行 : 93.00 cm
重量 : 13.72 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8341円
380 入札履歴
終了
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