『arena(アリーナ) 競泳用 水着 ボーイズ ジュニア AQUAFORCE FUSION 2 ハーフスパッツ FINA承認 ARN-701【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 05時 11分に出品され03月18日 05時 11分に終了予定です。即決価格は8,338円に設定されています。現在918件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

arena(アリーナ) 競泳用 水着 ボーイズ ジュニア AQUAFORCE FUSION 2 ハーフスパッツ FINA承認 ARN-701



【商品説明】

・130(R130)サイズ:チェスト/61-67 ウエスト/53-59(cm)

・140(R140)サイズ:チェスト/65-72 ウエスト/54-62(cm)

・FINA承認

・カラー:BKBR(ブラック×ブラック)

・原産国:日本または中国(原産国は選べません)

・対象性別:ボーイズ

・特徴:股下17.5cm/R130サイズ

・素材/アクアフォースフィルムST:ポリエステル80%、ポリウレタン20%



【サイズ】

高さ : 4.70 cm

横幅 : 9.70 cm

奥行 : 17.30 cm

重量 : 80.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。