『arena(アリーナ) 競泳用 水着 ボーイズ ジュニア AQUAFORCE FUSION 2 ハーフスパッツ FINA承認 ARN-701【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 05時 11分に出品され03月18日 05時 11分に終了予定です。即決価格は8,338円に設定されています。現在918件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
arena(アリーナ) 競泳用 水着 ボーイズ ジュニア AQUAFORCE FUSION 2 ハーフスパッツ FINA承認 ARN-701
【商品説明】
・130(R130)サイズ:チェスト/61-67 ウエスト/53-59(cm)
・140(R140)サイズ:チェスト/65-72 ウエスト/54-62(cm)
・FINA承認
・カラー:BKBR(ブラック×ブラック)
・原産国:日本または中国(原産国は選べません)
・対象性別:ボーイズ
・特徴:股下17.5cm/R130サイズ
・素材/アクアフォースフィルムST:ポリエステル80%、ポリウレタン20%
【サイズ】
高さ : 4.70 cm
横幅 : 9.70 cm
奥行 : 17.30 cm
重量 : 80.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8338円
918 入札履歴
終了
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