バンズ オールドスクール VANS BMX OLD SKOOL / MARBLE BLACK (VN0005UZBWT)ヴァンズ スニーカー スケボーシューズ【2025年度カレンダ】

商品情報

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バンズ BMX オールドスクール



BMXライダー向けにチューニング！

ベースにはJAZZ(ジャズ)の愛称で親しまれ、1978年にBMXライダー向けに誕生した、OLD SKOOL(オールドスクール)。

シルエットは、アメリカのアナハイムで生産されていた、当時のクラシカルなディテールを再現。

VANSが誇るBMXテクノロジーのWAFFLECUP BMXを搭載したソールは、高いサポート性、耐久性を実現。



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※シューズの製法上、接着剤の付着や縫製のズレ・歪みがある場合がございますが、不良品ではございません。

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