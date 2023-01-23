『バンズ オールドスクール VANS BMX OLD SKOOL / MARBLE BLACK (VN0005UZBWT)ヴァンズ スニーカー スケボーシューズ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月05日 13時 10分に出品され03月05日 13時 10分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在475件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
当店はVANS正規販売店です。ご安心してお求め下さい。
バンズ BMX オールドスクール
BMXライダー向けにチューニング！
ベースにはJAZZ(ジャズ)の愛称で親しまれ、1978年にBMXライダー向けに誕生した、OLD SKOOL(オールドスクール)。
シルエットは、アメリカのアナハイムで生産されていた、当時のクラシカルなディテールを再現。
VANSが誇るBMXテクノロジーのWAFFLECUP BMXを搭載したソールは、高いサポート性、耐久性を実現。
バンズ，オールドスクール，VANS，BMX，OLD SKOOL，スニーカー，メンズ，レディース，ヴァンズ，スケートシューズ
※シューズの製法上、接着剤の付着や縫製のズレ・歪みがある場合がございますが、不良品ではございません。
画像はサンプルを使用することもあるため、若干の仕様変更がある場合がございます。予めご了承下さい。
商品画像は、実物のカラーにできるかぎり近い掲載を努めておりますが、モニターの設定、ブラウザの環境により、
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落札価格8330円
475 入札履歴
終了
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