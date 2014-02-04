『Meters / Fire On The Bayou (オランダ盤)(ミーターズ)(輸入盤LPレコード)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 10時 45分に出品され04月25日 10時 45分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在11件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 こちらの商品は輸入盤のため、稀にジャケットに多少のスレや角にシワがある場合がございます。

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2014/2/4 発売

輸入盤

レーベル：IMPORTS

収録曲：

(ミーターズ)