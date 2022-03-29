『RICK & MORTY SEASONS 1-5 (10PC) (2022/3/29発売) (輸入盤DVD)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 01時 35分に出品され03月28日 01時 35分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在940件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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2022/3/29発売

輸入盤

ジャンル： CARTOONS & ANIMATION

レーベル：CARTOON NETWORK



収録内容：

Debuting on Cartoon Networks Adult Swim block in 2013， this offbeat animated series follows Rick Sanchez， a mentally unstable alcoholic who also happens to be a scientific genius. When he moves in with his daughter， Beth， and her family， Rick finds an instant sidekick in Morty， his teenaged grands