RICK & MORTY SEASONS 1-5 (10PC) (2022/3/29発売) (輸入盤DVD)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

こちらのDVDは輸入盤DVDです。リージョン=フリーのDVDプレイヤーでない場合、再生できない可能性があります。

YAHOOではリージョン=フリーのDVDプレイヤーもお取り扱いしております。



2022/3/29発売

輸入盤

ジャンル: CARTOONS & ANIMATION

レーベル:CARTOON NETWORK



収録内容:

Debuting on Cartoon Networks Adult Swim block in 2013, this offbeat animated series follows Rick Sanchez, a mentally unstable alcoholic who also happens to be a scientific genius. When he moves in with his daughter, Beth, and her family, Rick finds an instant sidekick in Morty, his teenaged grands