『慶長遣欧使節の考古学的研究【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月08日 13時 04分に出品され04月08日 13時 04分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在361件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 本 ISBN:9784864450348 佐々木和博／著 出版社:六一書房 出版年月:2013年10月 サイズ:345P 27cm 人文 ≫ 歴史 [ 考古学一般 ] ケイチヨウ ケンオウ シセツ ノ コウコガクテキ ケンキユウ 登録日:2020/12/24 ※ページ内の情報は告知なく変更になることがあります。