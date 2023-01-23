『中国飲食文化【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 03時 01分に出品され03月29日 03時 01分に終了予定です。即決価格は8,240円に設定されています。現在799件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 内容（「MARC」データベースより）五味調和。酒中三昧。薬食同源。茶道、歳時、食事作法。皇帝の宴から庶民の食生活まで、古代以来のあらゆる文献を渉猟し、中国4000年の壮麗な食の奥義、中華の真髄を披瀝する。