【クール配送】マグナム瓶 ドメーヌ・ド・ラ・ジャナス・ジャナス シャトーヌフ・デュ・パプ [1999]1500ml【2025年の人気アイテム】

商品説明

貴重なバックヴィンテージ1999年マグナムが少量入荷です。

そろそろ飲み頃ではないでしょうか。

テイスティング2001年12月PP(WAポイント)89

Wine Advocate #138 (2001-12-21) レビュアー:Robert Parker 飲み頃:now-2013

The beautifully made 1999 Chateauneuf du Pape exhibits an opaque ruby/purple color as well as a sweet nose of black cherries, a layered texture, supple tannin, and a ripe, long, full-bodied finish with outstanding purity. Drink it over the next 10-12 years.