『ゴルフ レディース/女性用 アディダス マリメッコ ノースリーブプリントワンピース BUW10【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月04日 16時 01分に出品され05月04日 16時 01分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在350件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 カラー ブラック

素材 ポリエステル89%×ポリウレタン11%

機能 吸汗速乾 ／ ストレッチ



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マリメッコ ノースリーブプリントワンピース