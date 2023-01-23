『ホラー・お化け屋敷 ドリームチャンネル (Dream channel) 迫りくる恐怖 這う女 とっても恐子さん ハロウィン お化け お化け屋敷 文化祭 学園祭【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 20時 44分に出品され03月18日 20時 44分に終了予定です。即決価格は8,302円に設定されています。現在537件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ジョークグッズ

【商品名】

ドリームチャンネル (Dream channel) 迫りくる恐怖 這う女 とっても恐子さん ハロウィン お化け お化け屋敷 文化祭 学園祭



【商品説明】

・ハロウィンパーティーなどで大活躍してくれる商品です。かなり怖い商品なので、使用場所には注意してください。

・単三電池３本使用、電池は発送前の検品時に本体にセットしております。

・商品サイズ、長さ約１６０ｃｍ、横幅４０ｃｍ、高さ２８ｃｍ

・大きめの音、または振動で反応、うめき声をあげながら這いずりまわるどっきりなおもちゃ。対象年齢は１６歳以上です。※真っすぐには進みません。左右どちらかに曲がりながら進みます。左右どちらに曲がるかは商品によって異なります。

・火気には近づけないでください。屋外でのご使用はおすすめしません。



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。