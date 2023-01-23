『ベンデイビス リュックサック STANDARD DAYPACK ブラックホワイト【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 20時 55分に出品され03月24日 20時 55分に終了予定です。即決価格は8,301円に設定されています。現在810件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ベンデイビス リュックサック STANDARD DAYPACK ブラックホワイト



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダー

・タテ45cmxヨコ30cmxマチ18cm

・ポケットの数:9(外側7/内側2)

・メイン素材: ポリエステル

・留め具の種類: ジッパー

・耐水性能なし

・表地: ポリエステル



【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 41.70 cm

奥行 : 48.29 cm

重量 : 910.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ベンデイビス

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