『[フェンダー] ショルダーバッグ Lサイズ 950-6053 大きめ メッセンジャーバッグ 【01】 ブラック【お歳暮】』はヤフオクでから03月14日 20時 45分に出品され03月14日 20時 45分に終了予定です。即決価格は8,300円に設定されています。現在995件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ：約W30(40)×H23×D13cm 対応サイズ：B5 重量：約480g ショルダー長さ：約70〜133cm(取り外し不可)

カラー：【01】ブラック

素材：コーデュラ610Dポリエステル

仕様：ベルクロ＋ファスナー式開閉 内側：フリーポケット×2 前面：フリーポケット×2 背面：内部直結型ファスナー×1

備考：雨や汗で濡れたまま使用いたしますと色落ちする恐れがあります。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ [フェンダー]

ショルダーバッグ

Lサイズ

950-6053

大きめ

メッセンジャーバッグ

【01】

ブラック