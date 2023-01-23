『ローデン 617 1/32 スパッド VII C.I戦闘機ロシア・ソ連赤軍スキー装着【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 00時 18分に出品され03月30日 00時 18分に終了予定です。即決価格は8,294円に設定されています。現在302件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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高さ : 4.83 cm



横幅 : 24.13 cm



奥行 : 36.83 cm



重量 : 340.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



セラーコード：X00HAUM7ZY

・1/32 プラスチック組立てキット



