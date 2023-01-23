『ル・クルーゼ(Le Creuset) フードコンテナ ペットフード・コンテナー(スクープ付き) チェリーレッド 【日本正規販売品】【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 14時 19分に出品され03月25日 14時 19分に終了予定です。即決価格は8,290円に設定されています。現在669件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ドライフードを保存できるペットフード・コンテナー。