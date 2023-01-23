『KZ AS16 イヤホン 有線 ヘッドセット16ユニットバランスアーマチュアHIFIノイズキャンセリング3.5mmスポーツイヤホンイヤフォン【2024年最新】 』はヤフオクでから04月22日 08時 55分に出品され04月22日 08時 55分に終了予定です。即決価格は8,289円に設定されています。現在126件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
KZ AS16 イヤホン 有線 ヘッドセット16ユニットバランスアーマチュアHIFIノイズキャンセリング3.5mmスポーツイヤホンイヤフォン
【商品説明】
・16ユニットムービングアイロンヘッドホン、高周波ムービングアイロンx4、中周波ムービングアイロンx2、低周波ムービングアイロンx2
・デュアルキャパシタンストークマイク（マイクでのみ使用可能）
・ハイエンドのインイヤーモニターレベルのHIFIにより、実際に近いリスニング体験を実現
・プロ級の洗練された電子クロスオーバー調整技術
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・樹脂材料と組み合わせた亜鉛合金の耳のシェルは、高度な技術的詳細を示しています
【サイズ】
高さ : 4.70 cm
横幅 : 8.10 cm
奥行 : 11.20 cm
重量 : 120.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8289円
126 入札履歴
終了
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