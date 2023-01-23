『タカショー ハンギングスタンドアンティークリーフ(小)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月14日 00時 19分に出品され05月14日 00時 19分に終了予定です。即決価格は8,288円に設定されています。現在790件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
タカショー ハンギングスタンドアンティークリーフ(小)
【商品説明】
・原産国:中国
【サイズ】
高さ : 8.20 cm
横幅 : 39.60 cm
奥行 : 69.50 cm
重量 : 3.20 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8288円
790 入札履歴
終了
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