『タカショー ハンギングスタンドアンティークリーフ(小)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月14日 00時 19分に出品され05月14日 00時 19分に終了予定です。即決価格は8,288円に設定されています。現在790件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

タカショー ハンギングスタンドアンティークリーフ(小)



【商品説明】

・原産国:中国



【サイズ】

高さ : 8.20 cm

横幅 : 39.60 cm

奥行 : 69.50 cm

重量 : 3.20 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。