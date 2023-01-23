『【12個セット】ヒルズ 犬用 トリーツ 200g【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月29日 22時 15分に出品され03月29日 22時 15分に終了予定です。即決価格は8,275円に設定されています。現在736件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 セットでの販売の商品になります。単品での返品は一切お受けしておりません。あらかじめご了承ください。〔製品の特長〕

心臓と腎臓の健康のため、低ナトリウムに調整

体重管理のため、低カロリーに調整

〔その他の情報〕

製品の酸化防止に自然派成分を使用しています。