『nutro ニュートロ ナチュラル チョイス ラム&玄米 中型犬~大型犬用 エイジングケア 7.5kg ドッグフード【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月30日 04時 57分に出品され04月30日 04時 57分に終了予定です。即決価格は8,274円に設定されています。現在575件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・ 7.5キログラム (x 1) ND382

・・Size:7.5キログラム (x 1)

・本体重量:7.5kg

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :44×72×8cm

・原産国:アメリカ合衆国

・パッケージ重量: 7.64 kg