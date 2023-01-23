『DXアンテナ BSアンテナ 2K 4K 8K 対応 45cm形 BS 110度CSアンテナ カンタン取り付け マニュアル付属 BC45AS【2024年最新】 』はヤフオクでから04月06日 14時 49分に出品され04月06日 14時 49分に終了予定です。即決価格は8,274円に設定されています。現在642件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

DXアンテナ BSアンテナ 2K 4K 8K 対応 45cm形 BS 110度CSアンテナ カンタン取り付け マニュアル付属 BC45AS



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 16.40 cm

横幅 : 52.00 cm

奥行 : 57.00 cm

重量 : 2.38 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。