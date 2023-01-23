『スラッシャー リュック 33L (PUコーティング) THR-178 / Backpack A4収納 BKPL_ブラック・パープル【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 20時 10分に出品され03月29日 20時 10分に終了予定です。即決価格は8,271円に設定されています。現在227件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
スラッシャー リュック 33L (PUコーティング) THR-178 / Backpack A4収納 BKPL_ブラック・パープル
【商品説明】
・ストラップの種類: パッド入りストラップ， 調整可能
・タテ19cmxヨコ30cmxマチ19cm
・ポケットの数:6(外側3/内側3)
・メイン素材: 100% ポリエステル
・留め具の種類: ファスナー
・耐水性能なし
・表地: ポリエステル
・重量:960g
【サイズ】
高さ : 12.00 cm
横幅 : 35.20 cm
奥行 : 49.60 cm
重量 : 1.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8271円
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終了
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