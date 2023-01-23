『ベンデイビス リュックサック W-MESH DAYPACK ブラックホワイト【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 09時 47分に出品され03月03日 09時 47分に終了予定です。即決価格は8,266円に設定されています。現在565件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

[ベンデイビス] リュックサック W-MESH DAYPACK ブラックホワイト



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダーストラップ

・タテ46cmxヨコ33cmxマチ18cm

・ポケットの数:9(外側5/内側4)

・留め具の種類: ファスナー

・耐水性能なし

・表地: ポリエステル

・重量:890g



【サイズ】

高さ : 8.30 cm

横幅 : 40.70 cm

奥行 : 47.10 cm

重量 : 910.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

※メーカーのパッケージ変更により商品画像と異なるパッケージになる場合がございますので予めご了承下さい。

※配送時、箱に多少のスレ等が発生する場合がございます。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ベンデイビス

リュックサック

W-MESH

DAYPACK

ブラックホワイト