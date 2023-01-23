『ベンデイビス リュックサック W-MESH DAYPACK ブラックホワイト【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 09時 47分に出品され03月03日 09時 47分に終了予定です。即決価格は8,266円に設定されています。現在565件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
[ベンデイビス] リュックサック W-MESH DAYPACK ブラックホワイト
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダーストラップ
・タテ46cmxヨコ33cmxマチ18cm
・ポケットの数:9(外側5/内側4)
・留め具の種類: ファスナー
・耐水性能なし
・表地: ポリエステル
・重量:890g
【サイズ】
高さ : 8.30 cm
横幅 : 40.70 cm
奥行 : 47.10 cm
重量 : 910.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
※メーカーのパッケージ変更により商品画像と異なるパッケージになる場合がございますので予めご了承下さい。
※配送時、箱に多少のスレ等が発生する場合がございます。
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落札価格8266円
565 入札履歴
終了
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