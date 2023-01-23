20-21 WACON パンツ Dolby : 正規品/メンズ/ワコン/スノーボード/ウエア/ウェア/snow/スノボ【2025年度カレンダ】

商品情報

ITEM： WACON パンツ Dolby ドルビー

定価： ￥29，000 (税抜き)



スタイリッシュなシルエット！



素材：ポリエステル95％ ポリウレタン 5％

耐水圧10000mm透湿度5000g/m2/h



HEM POWDER GUARD: 裾からの雪の侵入を防ぎ、保温効果も高めます。

DRAPING: 股上の稼働範囲と強度をアップする立体裁断仕様。

JACKET JOINT BUTTON: ジャケットパウダーガード裾にあるボタンにジョイントする事が可能、ウエストからの雪の侵入を軽減



サイズ

S: ウエスト84 股下75 腿巾29.5 膝巾19.5 裾幅25

M: ウエスト89 股下79 腿巾31 膝巾20.5 裾幅25.5

L: ウエスト94 股下83 腿巾32.5 膝巾21.5 裾幅26

XL: ウエスト99 股下86 腿巾34 膝巾23 裾幅26.5

※商品毎に若干誤差があります。



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