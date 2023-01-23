『20-21 WACON パンツ Dolby : 正規品/メンズ/ワコン/スノーボード/ウエア/ウェア/snow/スノボ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月23日 11時 24分に出品され04月23日 11時 24分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在106件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ITEM： WACON パンツ Dolby ドルビー
定価： ￥29，000 (税抜き)
スタイリッシュなシルエット！
素材：ポリエステル95％ ポリウレタン 5％
耐水圧10000mm透湿度5000g/m2/h
HEM POWDER GUARD: 裾からの雪の侵入を防ぎ、保温効果も高めます。
DRAPING: 股上の稼働範囲と強度をアップする立体裁断仕様。
JACKET JOINT BUTTON: ジャケットパウダーガード裾にあるボタンにジョイントする事が可能、ウエストからの雪の侵入を軽減
サイズ
S: ウエスト84 股下75 腿巾29.5 膝巾19.5 裾幅25
M: ウエスト89 股下79 腿巾31 膝巾20.5 裾幅25.5
L: ウエスト94 股下83 腿巾32.5 膝巾21.5 裾幅26
XL: ウエスト99 股下86 腿巾34 膝巾23 裾幅26.5
※商品毎に若干誤差があります。
予めご了承下さいませ
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落札価格8260円
106 入札履歴
終了
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