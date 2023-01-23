『スチールフェンス アイアンフェンス 間仕切り [プランター台付フェンス ハイタイプ アーガイル IF-FP007]／同梱不可・代引き不可【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 13時 26分に出品され03月16日 13時 26分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在935件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名 プランター台付フェンス ハイタイプ アーガイル IF-FP007
カラー・型番
ブラック：IF-FP007BLK
ホワイト：IF-FP007WHT
サイズ(約)
本体：幅890×奥行360×高さ1920mm
有効内寸：幅860×奥行340mm
重量(約) 7.6kg
材質 スチール
仕上げ 粉体塗装
組立区分 組立品
組立目安時間 2人で40分
区分 ガーデニング用品
広告文責 (有)アテーネシステム 076-254-0238
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落札価格8260円
935 入札履歴
終了
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