『スチールフェンス アイアンフェンス 間仕切り [プランター台付フェンス ハイタイプ アーガイル IF-FP007]／同梱不可・代引き不可【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 13時 26分に出品され03月16日 13時 26分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在935件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名 プランター台付フェンス ハイタイプ アーガイル IF-FP007

カラー・型番

ブラック：IF-FP007BLK

ホワイト：IF-FP007WHT

サイズ(約)

本体：幅890×奥行360×高さ1920mm

有効内寸：幅860×奥行340mm

重量(約) 7.6kg

材質 スチール

仕上げ 粉体塗装

組立区分 組立品

組立目安時間 2人で40分

区分 ガーデニング用品

広告文責 (有)アテーネシステム 076-254-0238

カテゴリ 花、ガーデニング

その他花、ガーデニング タグ スチールフェンス

アイアンフェンス

間仕切り

[プランター台付フェンス

ハイタイプ

アーガイル

IF-FP007]／同梱不可・代引き不可