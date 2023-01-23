ホワイトスツール60 フラワースタンド 木製フラワースタンド ポットスタンド プランターラック 植木鉢置き 植木鉢台 木製フラワーラック 屋外 おしゃれ【2025年の人気アイテム】

商品情報

フラワースタンド



＜商品説明＞

天然木に木目をいかしたアンティーク風の塗装がおしゃれなテーブル。 花台や小物を置いてベランダやお庭の演出に！



＜商品詳細＞

サイズ：幅600×奥行250×高さ520mm

重量：3.5(kg)

材質：天然杉材

備考1：アンティーク仕上げ

備考2：お客様組立て



＜ご注意＞

※花台ですのでテーブルとしては使用できません。



＜ご案内＞

代引不可

3-4営業日での発送 ※ご入金確認後の発送手配となります。やむを得ず在庫切れの場合もございます。予めご了承下さい。





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