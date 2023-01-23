『ホワイトスツール60 フラワースタンド 木製フラワースタンド ポットスタンド プランターラック 植木鉢置き 植木鉢台 木製フラワーラック 屋外 おしゃれ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 15時 04分に出品され03月25日 15時 04分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在115件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
フラワースタンド
＜商品説明＞
天然木に木目をいかしたアンティーク風の塗装がおしゃれなテーブル。 花台や小物を置いてベランダやお庭の演出に！
＜商品詳細＞
サイズ：幅600×奥行250×高さ520mm
重量：3.5(kg)
材質：天然杉材
備考1：アンティーク仕上げ
備考2：お客様組立て
＜ご注意＞
※花台ですのでテーブルとしては使用できません。
＜ご案内＞
代引不可
3-4営業日での発送 ※ご入金確認後の発送手配となります。やむを得ず在庫切れの場合もございます。予めご了承下さい。
＜関連ワード＞
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落札価格8085円
115 入札履歴
終了
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