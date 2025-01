美盤 美ジャケ 2021年 ナルバリッチ Nulbarich 2枚組LPレコード New Gravity J-Pop 永野雄一郎， Vaundy. 睡奇， Phum Viphurit【新年の贈り物】

商品説明

ナルバリッチの2枚組LPレコード、「New Gravity」 を出品します。

Selling Nulbarich, LP x 2 record, New Gravity

オリジナルリリース / Original release

レコード会社品番/Record Company Product #: Victor Entertainment, Inc. HRLP228

ジャンル(GENRE):日本ポップ 一般/J-Pop general

アーチストタイプ (Artist Type):バンド / Band

参加アーチスト(Participating artists):永野雄一郎, Vaundy, 睡奇, Phum Viphurit,

リリース年 (Release year) :2021年

特記事項 (Notes):オリジナルリリース盤 Japan 国内盤

あくまで中古品(一部未開封品を除く)ですので神経質な方は入札をお控えください。

We sell used products except for ones stated “unopened”. Do not buy if you expect brand new condition.



コンディション

盤面:綺麗です。通常光では発見不可能なレベルのかすかな擦れがあります。

(注意) 試聴はしていません。目視では確認困難なものが原因で音質に悪影響がある可能性があります。あらかじめご了承の上、入札ください。

ジャケット:とても綺麗です。新品に近い状態です。

ライナーノーツ・歌詞カード等(含ジャケット結合型):とても綺麗です。

帯:帯無しです。

プラケース(CDの場合のみ):レコード製品につき無し。

付属品:特になし。

かすかなスレも見える特殊なライトを照射して肉眼により検盤しています。

ビニール外袋に入れてお届けします。原信夫コレクションの場合は本人所蔵のビニール袋です。

LPレコードの場合は専用保護ボックスに入れてお届けします。LP4〜5枚以上まとめてご購入の場合やCD、EPレコードの場合は、専用ボックス以外のしっかりとした保護梱包を致します。

1枚1枚レコード専用クリーニング液や水洗浄により、できる限りのクリーニングをしています。

写真に写っているものが全てです。写っていないものは入っていません。

ヤフオク商品説明欄の「状態」はメディア盤面のだいたいの状態を表しています。



送付に関して

当方の標準の「支払いから発送までの日数」は決済後7日です。なるべく早く発送できるように努力をいたします。

商品を複数お買い上げの場合は、送料は1回分しかいただきません。税込み合計金額が1万円を超える場合は送料を無料に致します。

ヤフオクにて複数お買い上げの場合は、一旦全ての買い物を1点ずつ決済してください。そして決済後に同梱希望のメッセージをください。その後に送料の減額を致します。メッセージをいただかない場合は送料の減額ができません。

送付手段の選択肢は、下記のとおりです。

LP盤など10インチ以上のレコード ⇒ JPの定形外郵便(追跡・補償無し)またはゆうパック(追跡・補償有り)。

CD(4枚まで)または7インチEP盤レコード(10枚まで) ⇒ JPのクリックポスト(追跡有り・補償無し)です。

ConditionsMedia surface: Near-MINT condition. Invisible scrub(s) under normal light exists.(Warning) Not tested. There are possibilities of noise from invisible damages. Please acknowledging that before betting.Sleeve: MINT condition. Looks as if brand-new.Inserts (liner notes, lyrics sheet etc, including sleeve attached one.) : MINT condition.OBI: No Obi.Plastic case (only for CDs): This is vinyl disk with no plastic case.Other content: NoneItems will be packed in a clean plastic outer bag. In case of Hara Nobuo Collection, his own plastic bag is used.All contents are seen in the photos.Our standard shipping lead time is 7 days after payment. We will do our best to ship as early as possible.If you purchase multiple LP-size products, you will only be charged for one shipping fee. If the total amount including tax exceeds 10,000 yen, the shipping fee will be free.If you purchase multiple items at ! Auctions, please finish the purchases on each and every item you want. After payments are done, please give us a message that you would like to bundle. After that, the shipping fee will be re-culculated and reduced. If you do not send a message, the shipping fee will be re-culculated and reduced. If you do not send a message, the shipping fee cannot be reduced.The delivery method options are as follows.〇 10-inch and larger records ⇒ JP Teikeigai (no tracking / no warranty) or Yu-Pack (with tracking and warranty).〇 CD (up to 4) or 7-inch EP record (up to 10) ⇒ JPs click post (with tracking / no warranty).AuctionShopping