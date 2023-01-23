『Knirps 折りたたみ傘 U.220 正規輸入品 (Rain Blue)【お歳暮】』はヤフオクでから03月18日 14時 58分に出品され03月18日 14時 58分に終了予定です。即決価格は8,257円に設定されています。現在413件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Knirps 折りたたみ傘 U.220 正規輸入品 (Rain Blue)
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 5.00 cm
奥行 : 28.00 cm
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8257円
413 入札履歴
終了
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