『Knirps 折りたたみ傘 U.220 正規輸入品 (Rain Blue)【お歳暮】』はヤフオクでから03月18日 14時 58分に出品され03月18日 14時 58分に終了予定です。即決価格は8,257円に設定されています。現在413件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Knirps 折りたたみ傘 U.220 正規輸入品 (Rain Blue)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 5.00 cm

奥行 : 28.00 cm

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

財布、帽子、ファッション小物 タグ Knirps

折りたたみ傘

U.220

正規輸入品

(Rain

Blue)