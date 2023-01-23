『ベリンガー ダイナミックマイク ボーカル ULTRAVOICE XM8500【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月18日 03時 45分に出品され04月18日 03時 45分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在327件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。 商品名 ベリンガー ダイナミックマイク ボーカル ULTRAVOICE XM8500 ブランド名 Behringer（ベリンガー） 商品コメント 広範な周波数特性を獲得し、きらびやかで繊細な収音を実現したボーカル用ダイナミックマイクロホン

バックグラウンドノイズとフィードバックを抑制するカーディオイド特性

ハンドリングノイズを軽減するショックマウントを内蔵

ウインドノイズ、ポップノイズを低減するフィルターを内蔵

スタンドアダプターと衝撃からマイクを守るキャリングケースを付属 製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。 商品カテゴリ タクトショップ テレビ、オーディオ、カメラ テレビ、オーディオ、カメラ オーディオ機器 マイク マイク本体

商品コード YS0000047439159339