『ベリンガー ダイナミックマイク ボーカル ULTRAVOICE XM8500【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月18日 03時 45分に出品され04月18日 03時 45分に終了予定です。即決価格は8,246円に設定されています。現在327件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。
|商品名
|ベリンガー ダイナミックマイク ボーカル ULTRAVOICE XM8500
|ブランド名
|Behringer（ベリンガー）
|商品コメント
| 広範な周波数特性を獲得し、きらびやかで繊細な収音を実現したボーカル用ダイナミックマイクロホン
バックグラウンドノイズとフィードバックを抑制するカーディオイド特性
ハンドリングノイズを軽減するショックマウントを内蔵
ウインドノイズ、ポップノイズを低減するフィルターを内蔵
スタンドアダプターと衝撃からマイクを守るキャリングケースを付属
製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。
商品カテゴリ
商品コード
YS0000047439159339
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落札価格8246円
327 入札履歴
終了
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