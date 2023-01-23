『ダイワ(DAIWA) PEライン UVFソルティガセンサーX12EX+Si 3号 300m 5カラー(カラーマーキング付)【2024年最新】 』はヤフオクでから03月21日 18時 27分に出品され03月21日 18時 27分に終了予定です。即決価格は8,257円に設定されています。現在459件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ダイワ(DAIWA) PEライン UVFソルティガセンサーX12EX+Si 3号 300m 5カラー(カラーマーキング付)
【商品説明】
・UVF(Ultra Volume Fiber)加工+Evo Silicone 加工により真円性が高まり、強力、耐摩耗、感度(伸度)、動摩擦係数等全てにおいて桁違いのスペックアップ。
・lb.:16
・スーパーPE 比重 0.98
・ラインカラー:10m×5色 (ホワイト、ブルー、オレンジ、グリーン、パープル)
・号数:0.8
・表面抵抗軽減、低伸度により煩わしいガイド糸鳴り音が大幅削減、より高感度でスムーズなキャスティングが可能。
・長さ(m):200
【サイズ】
高さ : 2.20 cm
横幅 : 10.00 cm
奥行 : 13.00 cm
重量 : 80.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8257円
459 入札履歴
終了
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