『プロックス スキッドゲームエアーK SGAK70C 7.0ft【お歳暮】』はヤフオクでから03月24日 13時 52分に出品され03月24日 13時 52分に終了予定です。即決価格は8,252円に設定されています。現在827件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

プロックス スキッドゲームエアーK SGAK70C 7.0ft



【商品説明】

・ルアーウェイト:MAX120g

・仕舞寸法:109cm

・元径:10.8mm

・先径:1mm

・標準全長:211cm

・標準自重:119g

・継数:2本



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 9.00 cm

奥行 : 113.00 cm

重量 : 220.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。