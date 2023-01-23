『SORITEAL Black Label ブラックフォーマル B-GALLERY 洗える ゆったり テーパード 9分丈 ウォッシャブル対応【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 08時 17分に出品され03月09日 08時 17分に終了予定です。即決価格は8,256円に設定されています。現在306件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SORITEAL Black Label ブラックフォーマル B-GALLERY 洗える ゆったり テーパード 9分丈 ウォッシャブル対応
【商品説明】
・《商品内容》ベーシックストレートパンツ（夏用）
・【ウエスト総ゴム】着心地らくらく。長時間の着用でもストレス軽減してくれます。
・【ウォッシャブル仕様】ご家庭で洗える素材のため経済的。また、汗の出やすい季節でも安心してお召いただけます。【着用シーン】ブラックフォーマル(喪服・礼服)として、冠婚葬祭・法事・お通夜・葬儀・お葬式といった、各種フォーマルシーンに対応。春のセレモニーにも対応できます。
・【サイズ】S、M、L、LL、3L 【カラー】ブラック
・【夏用ブラックフォーマル】シンプルでコーディネートしやすく、組み合わせを楽しめる単品シリーズです。程よいゆったりシルエットで足さばきの良いデザインに仕上げました。
・メイン素材: ポリエステル
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8256円
306 入札履歴
終了
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