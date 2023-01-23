SORITEAL Black Label ブラックフォーマル B-GALLERY 洗える ゆったり テーパード 9分丈 ウォッシャブル対応【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

SORITEAL Black Label ブラックフォーマル B-GALLERY 洗える ゆったり テーパード 9分丈 ウォッシャブル対応



【商品説明】

・《商品内容》ベーシックストレートパンツ（夏用）

・【ウエスト総ゴム】着心地らくらく。長時間の着用でもストレス軽減してくれます。

・【ウォッシャブル仕様】ご家庭で洗える素材のため経済的。また、汗の出やすい季節でも安心してお召いただけます。【着用シーン】ブラックフォーマル(喪服・礼服)として、冠婚葬祭・法事・お通夜・葬儀・お葬式といった、各種フォーマルシーンに対応。春のセレモニーにも対応できます。

・【サイズ】S、M、L、LL、3L 【カラー】ブラック

・【夏用ブラックフォーマル】シンプルでコーディネートしやすく、組み合わせを楽しめる単品シリーズです。程よいゆったりシルエットで足さばきの良いデザインに仕上げました。

・メイン素材: ポリエステル



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。