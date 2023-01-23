『P.Golf ピーゴルフ ヘッドカバー シャークセット (1，3，5，UT)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 01時 16分に出品され03月08日 01時 16分に終了予定です。即決価格は8,252円に設定されています。現在553件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
P.Golf ピーゴルフ ヘッドカバー シャークセット (1，3，5，UT)
【商品説明】
・ドライバーカバー 縦 35? 幅 16.5?
・フェアウェイウッドカバー 縦 30? 幅 14?
・ユーティリティー 縦 25? 幅 11.5?
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8252円
553 入札履歴
終了
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